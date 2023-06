ufficiale Colonia, primo colpo del 2023/24. Dal Wolfsburg ecco il prestito di Waldschmidt

vedi letture

Nuovo acquisto per la prossima stagione ufficializzato in queste ore dal Colonia. La società tedesca prende in prestito dal Wolfsburg l'attaccante Luca Waldschmidt (27 anni) per la prossima stagione.

Di seguito l'annuncio dato sui social.