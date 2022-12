ufficiale Colpaccio Liverpool, annunciato l’accordo con il PSV per l’acquisto di Gakpo

È ufficiale il primo grande colpo invernale in Premier e lo piazza il Liverpool. Il PSV Eindhoven ha annunciato l’accordo per la cessione dell’attaccante olandese Cody Gakpo (23 anni) per oltre 40 milioni di euro ai Reds, che ora dovranno trovare l’intesa con il calciatore che sembrava destinato invece ai grandi rivali del Manchester United.