ufficiale Colpo dello Shanghai Shenhua. Dall'Arabia Saudita arriva la punta Malele

vedi letture

Un arrivo importante per un club prestigioso per il calcio asiatico come lo Shanghai Shenhua. Si tratta della punta ventinovene Cephas Malele. Un trasferimento che riguarda due giganti del calcio dei tempi recenti come l'Arabia Saudita e la Cina. Malele, che in Italia è stato protagonista col Palermo ma anche con Entella e Trapani, ha scritto pagine importanti in Romania con Arges e Cluj prima di andare all'Al-Tai in Arabia. Adesso, nell'operazione portata avanti e definita dall'agente e Avvocato Angela Rullo, si appresta a lasciare una traccia importante anche in Chinese Super League nel club che è stato tra gli altri di Anelka e Drogba.