ufficiale Arges, cinque arrivi e ben dodici partenze, tra cui l'ex Palermo Cephas Malele

vedi letture

Da ieri sera l'Arges si è radunato in vista del prossimo campionato romeno. Tanti cambiamenti in rosa, con cinque volti nuovi e ben dodici elementi della scorsa stagione che non sono stati confermati. Su tutti Cephas Malele (27), attaccante nato in Angola con passaporto svizzero, protagonista di un'annata superlativa con 14 goal e tre assist in 23 partite. Malele è cresciuto nel Palermo, dove è arrivato a 17 anni direttamente dallo Zurigo. In maglia rosanero ha messo insieme sei presenze, per poi andare in prestito a Trapani e Virtus Entella, prima dell'addio nel 2017 destinazione Varzim in Portogallo. Non gli è stato rinnovato il contratto con scadenza annuale.

Acquisti Prelevati dal Chindia Târgoviște il difensore Andrei Pițian (25) ed il centrocampista Denis Dumitrașcu (26), per entrambi accordo sino al 2023 con possibilità di proroga. Ingaggiati anche tre giovani, gli attaccanti Theodor Șerban Butoiu (19), ex Concordia Chiajna, e Tiberiu Mihai Coman (19), proveniente dal CS Mioveni, oltre a Claudiu Constantin Moisie (21) centrocampista in forza al Pandurii Târgu Jiu.

Addii oltre a Malele, salutano il difensore centrale croato Luka Maric (34), il centrocampista spagnolo Pablo de Lucas (34), il mediano portoghese Sérgio Marakis (29), l'attaccante senegalese Mediop Ndiaye (30), il centrale difensivo franco-camerunense Sylvain Deslandes (24), il centrocampista belga Alexander Maes (29), destinato al ritorno in patria, l'ala sinistra Andrei Mirica (20), l'ala destra Stephan Drăghici (23), pronto al rientro nell'Universitatea Craiova, l'attaccante esterno Robert Grecu (23), l'esterno destro alto Alin Popa (30) ed infine Ionuț Năstăsie (29), ala sinistra.

Nell'Arges militano due vecchie conoscenze del calcio italiano, il centrocampista italo-paraguaiano David Meza Colli (32), ed il difensore centrale Deian Boldor (26) ex di Roma, Pescara, Virtus Lanciano, Verona, Bologna, Foggia e Potenza.