Colpo importante in prospettiva per il Borussia Moenchengladbach, che si assicura il giovane terzino di talento Luca Netz dall'Herta Berlino. Uno dei prospetti più interessanti del panorama tedesco, Netz si lega al Fohlen fino al 2026.

🗣️ Max #Eberl: "Luca is one of Germany's most promising talents in his position."

Luca #Netz joins the Foals on a five-year deal until 2026 from Hertha BSC 👉 https://t.co/mSXqLhO6UZ 🐎💚#DieFohlen pic.twitter.com/n36tDRpFwm

— Gladbach (@borussia_en) August 6, 2021