Il Wolverhampton pesca in Bundesliga. Il club inglese, impegnato in questi minuti nel match di campionato contro il Manchester United, ha acquistato dal Lipsia il sudcoreano Hee Chan Hwang. Classe '96, l'ex Amburgo si trasferisce al Molineux con la formula del prestito con diritto di riscatto.

The Bull becomes our newest signing!

Welcome to Wolves, Hee Chan Hwang!

✍️🗞

— Wolves (@Wolves) August 29, 2021