UFFICIALE: Crystal Palace, il portiere Guaita rinnova per altre due stagioni. Blindato El Mejor

Vicente Guaita blindato dal Crystal Palace. Il portiere spagnolo classe '87, ribattezzato "El Mejor" per le sue grandi doti tra i pali, ha firmato un nuovo contratto fino al 2023. Questo l'annuncio ufficiale delle Eagles:

He saves. He stays.

Vicente Guaita has signed a contract that will keep him at the club until June 2023.#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 1, 2021