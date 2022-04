ufficiale Cubas vola in Canada. L'ex meteora del Pescara firma con Vancouver

Una meteora della Serie A vola in Canada. Andrés Cubas, centrocampista della nazionale paraguaiana, lascia l'Europa e il Nimes e si trasferisce a Vancouver. L'ex giocatore del Pescara (1 presenza in Serie A, contro l'Inter, nel 2017) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per altri sei mesi.