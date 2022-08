ufficiale Dalle Baleari a Middlesbrough, Hoppe lascia Maiorca per la Championship

vedi letture

Matthew Hoppe lascia il Maiorca. L'attaccante statunitense, 21 anni, vola in Inghilterra e firma per il Middlesbrough, squadra che milita in Championship. Trasferimento a titolo definitivo, accordo fino al 2026.