ufficiale Davide Mariani torna in Bulgaria. Ha firmato con il Beroe

Nuova avventura per Davide Mariani. Il trequartista italo-svizzero, che si era svincolato a luglio dallo Shabab Al-Ahli Dubai, è un nuovo giocatore del Beroe Stara Zagora, club che partecipa al massimo campionato bulgaro (attualmente al settimo posto). Per il classe 1991 è un ritorno nella efbet Liga, dove aveva già giocato nela stagione 2018/19 con la maglia del Levski Sofia, firmando 17 reti e 10 assist in 46 presenze.