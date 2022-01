ufficiale Demir torna al Rapid Vienna con sei mesi di anticipo. E arriva il rinnovo

Yusuf Demir torna al Rapid Vienna. Il talentino 18enne non è riuscito ad affermarsi nel Barcellona, soprattutto dopo l'esonero di Ronald Koeman. Dall'arrivo in panchina di Xavi, infatti, l'esterno ha giocato appena tre partite - una in campionato contro l'Espanyol e due in Champions League contro Benfica e Bayern Monaco - e così il club blaugrana ha deciso di interrompere il prestito con sei mesi d'anticipo. Il Rapid, contestualmente, ha annunciato di aver rinnovato il contratto del giocatore fino al 30 giugno 2024.