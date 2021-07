ufficiale Doppio colpo per il Watford. Etebo e King volano alla corte di Xisco

Attraverso i propri canali ufficiali, il Watford ha annunciato un doppio colpo in entrata. Dallo Stoke City arriva l'attaccante nigeriano Etebo, in prestito con opzione di riscatto; Joshua King, invece, arriva da svincolato e firma un contratto di due stagioni con opzione per una terza.

✍️ Peter Etebo joins the Hornets on a season-long loan from Stoke City, with an option to buy, we are delighted to confirm! 🤝 @_AFEX — Watford Football Club (@WatfordFC) July 9, 2021