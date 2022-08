ufficiale Dor Peretz torna in Israele. L'ex Venezia ha firmato un triennale col Maccabi Tel Aviv

Dopo una stagione non esaltante in Italia, 18 presenze senza reti, il centrocampista Dor Peretz ha lasciato il Venezia per far ritorno in patria. Il giocatore classe '95 ha infatti firmato un contratto di tre anni, con opzione per il quarto, con il Maccabi Tel Aviv, il club da cui era arrivato nel nostro paese.