ufficiale Elche, risolti i contratti dell'ex torinista Sanchez Mino e di Lucumi

L'Elche rende noto di aver risolto i contratti di Sánchez Miño e Jeison Lucumí entrambi in scadenza nel 2022. L'argentino, che ha giocato anche al Torino, in questi mesi era sceso in campo in 11 occasioni. Lucumí, attaccante colombiano, è stato impiegato in appena 5 partite.