ufficiale Erzurumspor, salutano l'ex Fiorentina Da Costa, Chahechouhe ed El Kabir

vedi letture

In giornata l'Erzurumspor, squadra della massima serie turca, ha risolto il contratto con tre giocatori originari del Marocco. Il primo è una vecchia conoscenza del calcio italiano, il difensore centrale Manuel Da Costa (34), arrivato da appena tre mesi. Nazionale con ben 31 presenze, Da Costa ha giocato in serie A con le maglie di Fiorentina e Sampdoria, collezionando sei apparizioni in tutto tra il 2008 ed il 2009. Nato in Francia da padre portoghese, ha scelto di sposare la causa dei Leoni dell'Atlante.

Il secondo è Aatif Chahechouhe (34), centrocampista anche lui tesserato ad inizio anno, a sua volta protagonista con la selezione nordafricana.

Il terzo è l'attaccante Mostapha El Kabir (32), ingaggiato lo scorso gennaio e convocato in passato con la rappresentativa marocchina senza trovare l'esordio.