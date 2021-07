Il capitano dell'Everton, Seamus Coleman, ha rinnovato il suo contratto fino al 2023. Lo rende noto il sito ufficiale. 32 anni, l'irlandese si appresta a disputare la sua 13esima stagione con i Toffees, con i quali ha giocato 350 partite.

💙 | “It’s a massive honour to extend my time here. It was about getting my head down and to keep working hard like I’ve always done, and the Club decided to reward me with that. It’s something I’m very happy with."

Coleman 23. 2023. 🔵

— Everton (@Everton) July 28, 2021