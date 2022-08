ufficiale Feyenoord, ecco Bjorkan. Il norvegese arriva in prestito dall'Hertha Berlino

È durata appena otto mesi l'esperienza tedesca di Fredrik Bjorkan. Il terzino norvegese, che l'Hertha aveva ingaggiato a gennaio dal Bodo/Glimt, si trasferisce al Feyenoord in prestito con opzione d'acquisto. Un anno fa affrontò la Roma in Conference League vestendo la maglia dei norvegesi, stavolta si ritroverà contro la Lazio in Europa League.