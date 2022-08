Colpo David Hancko per il Feyenoord. L'ex difensore della Fiorentina, arrivato a titolo definitivo dallo Sparta Praga, ha firmato un contratto fino al 2026 col club olandese. A Rotterdam Hancko troverà un altro ex difensore viola quale Jacob Rasmussen.

Questo l'annuncio ufficiale:



Here to defend our colours.

🇸🇰 Dávid Hancko

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 22, 2022