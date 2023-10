ufficiale Gabriel Silva si ritira. In Italia ha giocato con 4 squadre: "Il mio corpo non ce la fa"

Gabriel Silva si ritira. Il 32enne terzino sinistro brasiliano arrivò in Europa nel 2012 grazie al Granada, che poi lo cedette al Novara. In Italia ha vestito anche le maglie di Udinese, Carpi e Genoa, prima di tornare al Granada e poi trasferirsi al Saint-Etienne, dove è rimasto per cinque anni e mezzo.

Ad agosto aveva raggiunto un accordo con il Ponte Preta (Serie B brasiliana) ma oggi ha annunciato la risoluzione del contratto; poco dopo il giocatore ha annunciato la sua decisione, condizionata dai frequenti problemi fisici.

Il messaggio sui social: "Quando ho deciso di tornare in Brasile, dopo più di 11 anni trascorsi in Europa, è stato per dimostrare che avevo ancora le carte in regola, e anche per il piacere di giocare di nuovo nel mio Paese. Purtroppo, dopo una carriera così lunga ai massimi livelli, ho capito che il mio corpo non ce la faceva più. Il Ponte Preta mi ha aperto le porte, confidando nel mio successo, quindi ho pensato che non fosse giusto fare del male alla società, sapendo che non avrei potuto continuare ad aiutarla. Non volevo essere un peso, qualcuno che era lì solo per i soldi. Pertanto, ho comunicato la mia decisione al presidente e, anche se avevo un contratto fino alla fine del Paulistão l’anno prossimo, ho scelto di rinunciare per finire la mia carriera in pace e con la coscienza pulita. Ringrazio i tifosi e la società".