ufficiale Gabriel Silva torna in Brasile. L'ex Udinese e Genoa giocherà in Serie B

vedi letture

Nuova avventura per Gabriel Silva. Il terzino brasiliano, svincolato da gennaio dopo aver risolto il suo contratto con il Saint-Etienne, ha firmato con il Ponte Preta (Serie B) fino al 31 dicembre 2023.

Cresciuto nel Palmeiras, Gabriel Moisés Antunes da Silva (32 anni) arrivò in Europa nel 2012 grazie al Granada, che poi lo cedette al Novara. In Italia ha vestito anche le maglie di Udinese, Carpi e Genoa, prima di tornare al Granada e poi trasferirsi al Saint-Etienne, dove è rimasto per cinque anni e mezzo.