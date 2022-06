Kevin-Prince Boateng ha rinnovato con l'Hertha Berlino. L'ex Milan ha siglato un accordo per un anno. 35 anni, Boateng ha raccolto nell'ultima stagione 21 presenze, di cui 10 da titolare, senza reti segnate.

He just can't get enough! Und wir auch nicht. 🤩 @KPBofficial trägt auch in der kommenden Saison die Fahne auf der Brust! 💙

Alle ℹ️nfos zur Vertragsverlängerung: https://t.co/oonwRNSdsP ⬅️ ✍️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/cTofVuEECm

— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 22, 2022