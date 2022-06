ufficiale Hoffenheim, Beier rinnova fino al 2025 ma resta in prestito all'Hannover

Rinnovo di contratto per il giovane Maximilian Beier. L’Hoffenheim ha infatti annunciato il prolungamento con l’attaccante 19enne fino al 30 giugno 2025. Nel contempo, il ragazzo andrà in prestito ancora una volta all’Hannover, club che milita in Zweite Liga, la seconda divisione tedesca.