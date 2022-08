ufficiale Hoffenheim, prima esperienza altrove per John. L'esterno scende in 2.Bundesliga

Prima avventura con una maglia diversa dall’Hoffenheim tra i professionisti per Marco John, 20enne prodotto del vivaio della squadra tedesca. L’esterno mancino classe 2002 è stato ceduto in prestito al Greuther Furth, fresco di retrocessione in Zweite Bundesliga.