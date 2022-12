ufficiale El Frasquito torna a casa. Maxi Moralez è del Racing Avellaneda

vedi letture

Il Frasquito chiude un cerchio, torna nel club in cui è cresciuto per chiudere la carriera: Maxi Moralez è un nuovo giocatore del Racing Avellaneda, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. L'ex Atalanta, 35 anni, è stato presentato in giornata, prendendo la maglia numero 27, con cui ha fatto il suo esordio. La sua ultima esperienza, prima del ritorno a casa, è stata al New York City dove vi ha giocato dal 2017.