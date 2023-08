ufficiale Maxi Moralez torna al New York FC. L'ex Atalanta firma fino al 31 dicembre 2024

Maxi Moralez torna al New York FC. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la franchigia americana ha annunciato l'ingaggio dell'ex Atalanta, che aveva lasciato il "suo" Racing de Avellaneda pochi giorni fa. Ha firmato fino al 31 dicembre 2024.

Il direttore sportivo David Lee ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Maxi a New York. Ovviamente conosciamo molto bene il tipo di giocatore e di uomo che Maxi è, e l'impatto che Maxi ha avuto su questo club sia dentro che fuori dal campo. Oltre al contributo che può dare in campo, Maxi porterà leadership ed esperienza al nostro giovane gruppo di giocatori e ora avrà un ruolo importante nell'aiutarne lo sviluppo. Dopo un periodo in Argentina, Maxi voleva tornare a casa e siamo stati molto felici di facilitare il suo ritorno a New York. Maxi è un leader, conosce bene il campionato. Abbiamo una serie di partite estremamente importanti davanti a noi e l'aggiunta di un giocatore del suo calibro ed esperienza sarà inestimabile".

“Dire addio al NYCFC è stato davvero difficile, ma sono stati sette mesi speciali in Argentina. Mi sentivo come se ci fosse un debito da ripagare, poter realizzare il sogno della mia famiglia di giocare ancora una volta per la mia squadra d'infanzia. Ora spero di adattarmi alla squadra il più rapidamente possibile. Userò la mia esperienza per aiutare i giovani a capire cosa chiede lo staff tecnico, cosa significa giocare per questo Club e farli sentire a casa dentro e fuori dal campo", ha detto il giocatore