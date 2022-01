Deniz Undav è un nuovo giocatore del Brighton ma si trasferirà in Inghilterra solo al termine della stagione . L'attaccante tedesco è stato acquistato infatti dalll'Union Saint-Gilloise, attualmente capolista della Jupiler Pro League, e resterà in Belgio fino a giugno. Ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo.

Albion are delighted to announce the signing of Deniz Undav! 🔥@FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 31, 2022