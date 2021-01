ufficiale Il Cacciatore lascia l'Ajax. Klaas-Jan Huntelaar torna allo Schalke 04

Klaas-Jan Huntelaar torna a Gelsenkirchen. A tre anni e mezzo dal trasferimento all'Ajax, il Cacciatore torna a vestire la maglia dello Schalke 04. L'attaccante olandese , ex anche di Milan e Real Madrid, ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso e gli è stato assegnato il numero 21. Tutte le parti coinvolte hanno convenuto di non divulgare le modalità di trasferimento.