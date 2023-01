ufficiale Il Lille non crede in Lihadji, il 20enne se ne va. Ha firmato col Sunderland

vedi letture

Tre anni fa era arrivato a Lille dopo aver rifiutato l'offerta di contratto del Marsiglia, sperando di imporsi. Una speranza vana: Isaac Lihadji si trasferisce al Sunderland, club di seconda divisione inglese, con cui ha firmato un contratto fino al 2025. Una scelta importante per il giocatore di 20 anni, che non ha mai disputato una partita in prima squadra in questa stagione.