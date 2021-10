Il Newcastle cambia ufficialmente proprietario. È arrivata la conferma direttamente dalla Premier League, che fa sapere con un comunicato: "La Premier League, Newcastle United FC e St. James Holdings Limited hanno risolto oggi la controversia sull'acquisizione del club da parte del consorzio di PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Il club è stato ceduto al consorzio con effetto immediato".

"Tutte le parti hanno concordato che l'accordo è necessario per porre fine alla lunga incertezza dei tifosi sulla proprietà del club. La Premier League ha ora ricevuto assicurazioni legalmente vincolanti che il Regno dell'Arabia Saudita non controllerà il Newcastle United Football Club".

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021