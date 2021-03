ufficiale Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona. Ora Messi può restare?

I festeggiamenti sono già iniziati ormai da una buona mezz'ora, ma l'ufficialità arriva solo ora con il 100% delle schede scrutinate: Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona, e batte i diretti avversari Victor Font e Toni Freixa. Laporta trionfa con il 54,28% dei voti, al fronte del 29.99% di Font e l'8.58 di Freixa. Ora per Laporta, già presidente dal 2003 al 2010 inizia una nuova avventura, in uno dei momenti più delicati della storia recente del club blaugrana. Uno dei temi fondamentali dei prossimi giorni riguarderà Lionel Messi, in scadenza a giugno. Proprio in campagna elettorale Laporta aveva detto: "Se vinco chiamo subito Jorge Messi". Il padre della Pulce, ora, attenderà la chiamata del nuovo presidente per parlare del rinnovo del contratto del numero 10 in scadenza a giugno.