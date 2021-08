ufficiale Johan Mojica è un nuovo giocatore dell'Elche. Triennale per l'ex Atalanta

Johan Mojica è un nuovo giocatore dell'Elche. L'esterno colombiano, ammirato brevemente in Italia con la maglia dell'Atalanta, lascia il Girona e firma per tre stagioni. Per lui è un ritorno: aveva già giocato con l'Elche nella seconda parte della passata stagione.