ufficiale Jonas Martin lascia il Lille. L'esperto centrocampista firma con il Brest

Dopo una sola stagione, Jonas Martin lascia il Lille di Paulo Fonseca. Il mediano francese, classe 1990, è un nuovo giocatore del Brest, che ha annunciato di averlo ingaggiato attraverso i propri canali ufficiali: il giocatore nato a Besançon arriva da svincolato e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Un innesto importante per il centrocampo di Éric Roy; adesso il Brest può concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato.

Esperienza e affidabilità - Il club transalpino accoglie un calciatore di grande esperienza e affidabilità, che ha collezionato oltre 200 presenze in Ligue 1 in carriera. Cresciuto nel Montpellier, ha giocato una sola stagione in Spagna, con il Betis, prima di tornare in Francia, nello Strasburgo. Le sue ultime squadre sono state Rennes e Lille, anche se non ha trovato molto spazio con l'ex allenatore di Shakhar e Roma (solo 13 presenze nell'ultima stagione).