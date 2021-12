ufficiale Jonathan dos Santos per la prima volta in Messico. Ha firmato con il Club America

Un ex Barcellona per Santiago Solari. Attraverso i propri canali ufficiali, il Club America ha annunciato l'acquisto del 31enne Jonathan dos Santos. Un colpo importantissimo per la squadra di Città del Messico: il fantasista nato a Monterrey, il cui contratto con il Los Angeles Galaxy scadeva il 31 dicembre, giocherà quindi per la prima volta in patria.