ufficiale Kiko Casilla torna in Spagna. Il Leeds cede il portiere all'Elche

La notizia era nell'aria da diversi giorni. ora è arrivata l'ufficialità: Kiko Casilla torna in Spagna. Il portiere di Alcover, ex di Real Madrid ed Espanyol, lascia il Leeds e si trasferisce in prestito per una stagione all'Elche.