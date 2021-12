L'Alcorcon, club di seconda divisione spagnola, ha annunciato oggi di aver risolto il contratto di Raul Asencio. L'ex tra le altre di Genoa, Avellino, Benevento e SPAL, classe 1998, è stato di fatto licenziato a causa di un video pubblicato sui social. Una vera e propria follia: lo spagnolo si è immortalato alla guida con l'auto lanciata a 160 km/h, mentre impugna il cellulare con una mano e con l'altra una tazza di caffè. Immediata la reazione della società, che ha preferito chiudere i rapporti prima della finestra di gennaio, quando l'attaccante sarebbe stato comunque ceduto.

Bizzare story of the day.

Alcorcón have rescinded the contract of their player Raúl Asencio.

The forward had uploaded this video to his Instagram account, showing him speeding and distracted, holding a coffee and his phone.pic.twitter.com/j2HUITYXGo

