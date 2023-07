ufficiale L'Arsenal polverizza il proprio record di spesa. Ecco finalmente Declan Rice

Declan Rice è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Non è stata resa nota la durata esatta dell'accordo, sebbene si specifichi sul sito ufficiale che si tratta di contratto di lunga durata. Affare da 105 milioni di sterline (122 milioni di euro) che vanno nelle casse del West Ham. Si tratta di un record di spesa per l'Arsenal, polverizzando quello del 2019 per Nicolas Pépé, per il quale il club spese 72 milioni di sterline. Per poco meno di due milioni di sterline non si tratta di un record assoluto: quello appartiene al Chelsea con Enzo Fernandez (106.8 milioni).