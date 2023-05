ufficiale L'Independiente riscatta Ascacibar dall'Hertha. Contratto fino al 2026

Santiago Ascacibar resta a casa. El Rusito, ammirato in Italia con la maglia della Cremonese, era tornato in Argentina per vestire la maglia dell'Independiente, in prestito dall'Hertha Berlino. Il club di La Plata ha annunciato oggi di aver acquisito il 90% dei diritti economici del centrocampista, che ha firmato fino al 31 dicembre 2026.