ufficiale Legia, torna Wszolek. L'ex Samp e Verona lascia l'Union Berlino dopo 6 mesi

Paweł Wszołek torna in patria. L'attaccante ex Sampdoria e Verona, 29 anni, lascia l'Union Berlino per legarsi al Legia Varsavia, dove vi ha già giocato dal 2019 alla scorsa estate, prima di trasferirsi in Germania. Accordo trovato sulla base del prestito fino al termine della stagione.