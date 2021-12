ufficiale Lens, colpo Patrick Berg. Il norvegese è stato fra i mattatori europei della Roma

Il Lens si aggiudica uno dei talenti del Bodo/Glimt, la squadra norvegese che ha strapazzato la Roma in Conference League. Come informa lo stesso club di Ligue 1, Patrick Berg ha firmato infatti un contratto fino al 30 giugno 2026 che sarà valido dal prossimo 1° gennaio. Nuova avventura per il centrocampista classe 1997, pronto a misurarsi nel giro di poche settimane col calcio francese.

Questo il comunicato del Lens sul suo acquisto: