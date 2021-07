Nel 2017 lo strappò al Manchester City, oggi lo cede a un club rivale della "succursale" Salisburgo. Il Lipsia ha annunciato di aver prestato Noah Ohio all'Austria Vienna: il classe 2003 olandese giocherà nella capitale fino al termine della stagione.

Noah #Ohio has joined @FKAustriaWien on loan for the 2021/22 season to get more minutes and continue his development 🙌

Best of luck in Vienna, Noah!

🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/FMmrvIHMuB

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 27, 2021