Lo Spartak Mosca ha annunciato di aver ingaggiato Shamar Nicholson, attaccante giamaicano di 24 anni. Diciotto presenze con lo Charleroi, con cui ha segnato 13 gol e fornito 5 assist, Nicholson è costato 9 mlioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2026.

🇯🇲 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐜𝐡𝐭𝐨𝐰𝐧'𝐬 𝐅𝐢𝐧𝐞𝐬𝐭 🇯🇲

We are pleased to announce the signing of Jamaican international forward Shamar Nicholson!

The 24 year-old striker joins us from RSC Charleroi, where he has 13 goals and 5 assists in 18 games this season.

Welcome, Shamar! pic.twitter.com/RisXoiLxWd

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 21, 2021