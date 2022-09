ufficiale Lorient, il portiere Nardi saluta a titolo definitivo e si accasa in Belgio

Nuova esperienza per il portiere Paul Nardi. L'estremo difensore francese, 28 anni, ha lasciato a titolo definitivo il Lorient neo-promosso in Ligue 1 per accasarsi nel massimo campionato belga, al Gent. Ha messo la firma su un contratto biennale.