ufficiale Los Angeles FC, nuovo accordo col messicano Carlos Vela

Il Los Angeles FC comunica di aver trovato un nuovo accordo con Carlos Vela, che resterà in black and gold fino a dicembre 2023. L'attaccante messicano, 33 anni, è approdato in California nel gennaio 2018 e ha raccolto col LAFC ben 117 presenze, condite da 73 reti.