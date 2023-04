Ufficiale: Luke Shaw ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United. Quasi duecentocinquanta presenze nei Red Devils, ha firmato un accordo con la società inglese che porta come data di nuova scadenza il 30 giugno 2027.

🔴 @LukeShaw23 is here to stay! ✍️#MUFC

