ufficiale Maccabi Tel Aviv, arriva Stipe Perica. Ha giocato con Udinese e Frosinone

Stipe Perica vola in Israele. L'ex attaccante di Udinese e Frosinone è un nuovo giocatore del Maccabi Tel Aviv. 26 anni, il croato si trasferisce dal Watford e si lega al suo nuovo club per un anno, con estensione dell'accordo per un'ulteriore stagione".