Mario Lemina è un nuovo giocatore del Wolverhampton. L'ex centrocampista della Juventus lasca così il Nizza e torna in Premier League, firmando un contratto di due anni e mezzo. Il gabonese ha già giocato nel massimo campionato inglese vestendo le maglie di Fulham e Southampton.

Our second signing under Julen Lopetegui ✌️@LeminaM_13 joins on a two-and-a-half-year deal.

— Wolves (@Wolves) January 13, 2023