ufficiale Marsiglia, dura pochi mesi l'avventura di Suarez. Il colombiano torna in Spagna

Luis Javier Suarez è un nuovo giocatore dell'Almeria. Lo annuncia il club soagnolo con un comunicato ufficiale. 25 anni, il colombiano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Si tratta di un ritorno nel calcio spagnolo per l'attaccante, che vi ha speso ben sei anni vestendo le magliendi Granada, Valladolid, Nastic e Saragoza. Dura appena pochi mesi la sua esperienza in Francia, dove con l'OM ha raccolto 11 presenze in tutte le competizioni, segnando 3 reti.