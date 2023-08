ufficiale Maxi Moralez lascia il Racing. Gago si consola con Quintero

vedi letture

È durata poco più di sette mesi l'esperienza da "figliol prodigo" di Maxi Moralez. El Frasquito aveva chiuso un cerchio ed era tornato al Racing di Avellaneda, club in cui è cresciuto, con la speranza di chiudere la carriera. L'ex fantasista dell'Atalanta, a 36 anni, non è però riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Fernando Gago e ha deciso di tornare negli USA, dove ha già vestito la maglia del New York City. È stato proprio il Racing, attraverso i propri canali ufficiali, ad annunciare la risoluzione del contratto.

Per un ex Serie A che va, ce n'è però uno che viene. Terminata l’esperienza in Cina, con lo Shenzhen, Juan Fernando Quintero era tornato in patria e si era accasato con il Junior FC de Barranquilla. Il 30enne ex di Pescara, River Plate e Porto, però, ha deciso di provare un'altra avventura e adesso torna in Argentina.