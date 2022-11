Bruno Fornaroli (35) sempre più legato all'Australia. L'attaccante nato in Uruguay ha recentemente assunto la cittadinanza australiana, tanto da esordire nella nazionale dei Socceroos lo scorso mese di marzo contro il Giappone. Ed ora si trasferisce al Melbourne Victory, dopo aver giocato nell'altra squadra della città, quella appartenente al City Football Group, ed al Perth Glory. Una militanza quanto mai gloriosa, visto che ha messo insieme ben 83 goal.

All'inizio della carriera, Fornaroli era considerato uno dei migliori giocatori emergenti del calcio sudamericano. Acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2008, ha però deluso le attese, e dopo un paio di prestiti all'estero ha preferito ritornare in Uruguay e successivamente andare nella sua nuova patria, l'Australia.

Hereeeeeeeee's Bruno!

We're pleased to announce the signing of @BFornaroli.

— Melbourne Victory (@gomvfc) October 31, 2022