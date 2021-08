ufficiale Metz, per il capoverdiano Vagner una stagione in Svizzera al Sion

Nuova esperienza lontano dal Metz per Vagner Dias, esterno d'attacco capoverdiano - con doppio passaporto portoghese - classe 1996 che si trasferisce temporaneamente in Svizzera. Un anno in prestito al Sion per lui.